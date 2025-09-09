Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Erfurt (ots)

Seit Samstag (06.09.2025) wird die 15-jährige Johanna Hoese aus Erfurt vermisst.

Die Vermisste ist etwa 170 cm groß und von stämmiger Gestalt. Sie hat braune Augen und lange dunkle Haare, die sie meistens zu einem Dutt zusammenbindet. Auffällig ist ihr Nasenpiercing. Ihr scheinbares Alter liegt bei etwa 18 bis 19 Jahren. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden, jedoch trägt sie meistens Sportleggings und weiße Turnschuhe.

Wer hat Johanna Hoese seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0233368 entgegen. (DS)

