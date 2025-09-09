PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher
Erfurt (ots)

Seit Samstag (06.09.2025) wird die 15-jährige Johanna Hoese aus Erfurt vermisst.

Die Vermisste ist etwa 170 cm groß und von stämmiger Gestalt. Sie hat braune Augen und lange dunkle Haare, die sie meistens zu einem Dutt zusammenbindet. Auffällig ist ihr Nasenpiercing. Ihr scheinbares Alter liegt bei etwa 18 bis 19 Jahren. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden, jedoch trägt sie meistens Sportleggings und weiße Turnschuhe.

Wer hat Johanna Hoese seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0233368 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 09.09.2025 – 08:59

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an geparktem Auto

    Landkreis Sömmerda (ots) - Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag beschädigten Unbekannte im Landkreis Sömmerda ein geparktes Auto. In der Ortslage Großneuhausen zerkratzten die Täter die Beifahrerseite sowie das Heck eines Opels und verursachten dadurch einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) ermittelt wegen ...

  • 09.09.2025 – 08:58

    LPI-EF: Hochwertiges Pedelec aus Fahrradkeller gestohlen

    Erfurt (ots) - Im Erfurter Ortsteil Marbach brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Meininger Straße ein. Dabei beschädigten sie den Schließzylinder der Tür und entwendeten ein gesichertes E-Trekkingrad der Marke KTM im Wert von rund 4.300 Euro. Zusätzlich nahmen die Täter einen Fahrradsattel mit Federung und Haltestange im Wert von etwa 150 Euro mit. Die ...

  • 09.09.2025 – 08:56

    LPI-EF: Einbruch in Gaststätte: hoher Schaden, geringe Beute

    Erfurt (ots) - Unbekannte brachen vergangenes Wochenende in eine Gaststätte im Erfurter Stadtteil Hohenwinden ein. Die Täter verschafften sich über ein Toilettenfenster mit Gewalt Zutritt zum Gebäude und durchsuchten anschließend den Gastraum. Dabei entwendeten sie zwei Flaschen Spirituosen, ein Tablet sowie Bargeld in Höhe von rund 130 Euro. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf knapp 450 Euro. Auf ihrem ...

