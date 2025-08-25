PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Marco und Sarah Wenzel aus Erfurt vermisst

Erfurt (ots)

Seit Freitag, 22.08.2025, werden der 49-jährige Marco Wenzel und seine 13-jährige Tochter Sarah Wenzel aus Erfurt vermisst. Beide haben sich aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld entfernt, ohne Hinweise auf ihren weiteren Aufenthalt oder geplante Ziele zu hinterlassen.

Marco Wenzel ist etwa 180 cm groß, kräftig gebaut, trägt eine Brille und hat eine Glatze. Seine Tochter Sarah ist circa 160 cm groß, schlank und wirkt asiatisch. Sie hat lange braune Haare mit Pony. Angaben zur Bekleidung der beiden Vermissten liegen der Polizei nicht vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnten Vater und Tochter mit einem grauen Ford Mondeo (Baujahr 2020) mit dem amtlichen Kennzeichen EF-SM 151 unterwegs sein.

Wer hat die beiden seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0218928 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

