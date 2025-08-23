Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstenfahndung des ID Nord vom 22.08.2025

Erfurt (ots)

Die Polizei Erfurt bittet um Mithilfe bei einer Vermisstensuche. Vermisst wird die 14-jährige Nele Klötzner aus Erfurt. Nele Klötzner ist ca. 1,64 m groß und von schlanker Gestalt. Sie hat blonde lange Haare, welche sie als Mittelscheitel trägt. Bekleidet ist Nele Klötzner mit einer grauen Jogginghose, einem weißen, kurzem Oberteil und einer beigen Strickjacke, auf welcher sich breite schwarze Streifen befinden. Letztmalig gesehen wurde sie am 22.08.2025 gegen 14:45 Uhr an der elterlichen Wohnanschrift im Erfurter Stadtteil Hohenwinden.

Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person nimmt die Polizei Erfurt unter 0361/7840-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell