Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Philipp Kurt Lanz

Bild-Infos

Download

Saalfeld/Neuhaus am Rennweg/Erfurt (ots)

Seit dem gestrigen Mittwochmittag wird der 26-jährige Philipp Kurt Lanz vermisst, nachdem er die Thüringenklinik in Saalfeld in unbekannte Richtung verließ. Bisherige Ermittlungen und umfangreiche Suchmaßnahmen unter Zuhilfenahme eines Fährtenspürhundes führten nicht zum Auffinden des jungen Mannes, der dringend auf Hilfe angewiesen ist.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 185 cm groß, von kräftiger Statur -kurze, dunkle, gegelte Haare - bekleidet mit kurzer, dunkler Hose und grünem T-Shirt -führt mutmaßlich eine große Reisetasche mit sich -kann sich nur schwer artikulieren/dürfte Verhaltensauffälligkeiten zeigen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Philipp im Zug unterwegs ist oder Orte wie Erfurt, Stadtilm oder Neuhaus am Rennweg (Ortschaft seiner betreuten Unterbringung) aufsucht.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die KPI Saalfeld (Telefon 03672-417 1464), entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell