LPI-EF: Suche nach vermisster Person

Erfurt (ots) - Ein 29-jähriger Autofahrer verursachte am Samstagnachmittag in Erfurt unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der Mann war mit seinem Kia in der August-Böbling-Straße in Richtung Bernauer Straße unterwegs gewesen. An der dortigen Kreuzung übersah er offenbar einen verkehrsbedingt haltenden VW einer 47-Jährigen und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der ...

mehr