Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Kölleda verursacht hohen Sachschaden

Kölleda (ots)

Am frühen Samstagmorgen des 05.07.2025 kam es in einem Unternehmen in der Heinrich-Hertz-Straße in Kölleda zu einem Zwischenfall mit hohem Sachschaden. Gegen 6 Uhr wurde eine Rauchentwicklung an einem Trocknungsofen innerhalb der Produktionsanlage gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich des Ofens. Ein Übergreifen auf andere Anlagenteile konnte jedoch ausgeschlossen werden. Die betroffene Anlage wurde durch den Vorfall stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000.000 Euro geschätzt.

Ein Mitarbeiter der Firma erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das KMG-Klinikum Sömmerda verbracht.

Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Zum momentanen Zeitpunkt wird von einem technischen Defekt ausgegangen. (TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell