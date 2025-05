Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ergänzungsmeldung zur vermissten Jugendlichen aus Großbrembach

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Seit dem 02.05.2025 wird die 16-jährige Nele aus Großbrembach vermisst (siehe Ausgangsmeldung vom 03.05.2025 mit der Überschrift "Vermisste Jugendliche").

Nele verließ am 02.05.2025 ihre Wohneinrichtung im Landkreis Sömmerda und gab an, sich tagsüber in Weimar aufzuhalten. Am Abend erschien sie nicht zur vereinbarten Zeit an ihrer Wohnanschrift. Seither besteht kein Kontakt zu ihr.

Nele wurde letztmalig am 02.05.2025 kurz vor 09:00 Uhr am Erfurter Hauptbahnhof gesehen, als sie sich Richtung Bahnhofsarkaden lief (siehe Foto). Die Polizei vermutet, dass sie weiter mit der Bahn gefahren ist.

Wer hat Nele seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602), der Polizeinotruf oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0112030 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell