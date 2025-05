Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisste Jugendliche

Großbrembach

Seit Freitagabend (02.05.2025) wird die 16-jährige Nele vermisst. Diese verließ am Morgen ihre Wohneinrichtung und gab an, sich tagsüber in Weimar aufzuhalten. Am Abend erschien sie nicht zur vereinbarten Zeit an ihrer Wohnanschrift. Seither besteht kein Kontakt zu ihr. Sie wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,65m groß - dunkelblonde Haare - kräftige Statur - eher introvertiertes Verhalten

Sollten Sie Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten haben, melden Sie sich bitte unter Angabe der Einsatznummer 25168547 bei der PI Sömmerda 0361 574325024. (LM)

