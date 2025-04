Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Am 18.06.2024 kam es in Erfurt zu einem Angriff auf einen Sicherheitsmitarbeiter mit Pfefferspray. Gegen 13:00 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person einen Supermarkt in der Jenaer Straße, nahm ein Getränk aus dem Regal und trank es. Als ein Sicherheitsmitarbeiter die Person daraufhin ansprach, ergriff diese die Flucht. Der Mitarbeiter konnte die Person kurz darauf einholen, woraufhin diese Pfefferspray einsetzte und den Mann verletzte. Anschließend gelang der unbekannten Person die Flucht. Mit einem richterlichen Beschluss sucht die Polizei nun öffentlich nach der abgebildeten Person. Wer kennt die Person oder kann Hinweise zur Identität geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/5743-24602) oder per E-Mail an zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de unter Angabe der Vorgangsnummer 0159924/2024 entgegen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell