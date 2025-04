LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

Landkreis Sömmerda (ots) - Einbrecher verursachten im Landkreis Sömmerda erheblichen Sachschaden. Die Täter hatten in der Nacht zu Dienstag einen Zaun zerschnitten und gelangten so auf das Außengelände eines Großhandels in Buttstädt. Dort beschädigten sie mehrere Beleuchtungseinrichtungen, wodurch ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Anschließend versuchten sie über ein Fenster in das Gebäude einzudringen, ...

mehr