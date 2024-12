LPI-EF: Zeugenaufruf nach vermisster Person

Erfurt (ots) - In Erfurt brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in ein Auto ein. Die Täter hatten gegen 04:30 Uhr in der Halleschen Straße die Seitenscheibe eines Skodas eingeschlagen. Anschließend stahlen sie aus dem Fahrzeuginneren u. a. einen Laptop samt Zubehör und Bargeld im Gesamtwert von etwa 4.800 Euro. Am Fahrzeug hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Lassen Sie niemals Wertgegenstände in ihrem ...

