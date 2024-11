LPI-EF: 27-Jähriger aus Erfurt vermisst

Erfurt (ots) - Donnerstagnachmittag scheiterte in Erfurt der Fluchtversuch einer Betrügerin. Die 30-Jährige war gegen 16:00 Uhr in einem Supermarkt in der Kranichfelder Straße einkaufen. An der Kasse übereichte sie einen 20-Euro-Schein, welcher sich nach der Prüfung durch eine Mitarbeiterin als Fälschung herausstellte. Daraufhin ergriff die Frau die Flucht. Polizeibeamte stellten sie wenig später fest. Der falsche ...

mehr