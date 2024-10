Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

Landkreis Sömmerda/Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kriminalpolizei nach den hier abgebildeten Beschuldigten.

Diese stehen im Verdacht, am 30.01.2024 in Sömmerda zunächst aus der Handtasche einer 23-jährigen Frau die Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte gestohlen zu haben. Anschließend hoben die Beschuldigten an Geldautomaten von Sparkassenfilialen in Kindelbrück und in Erfurt zu Lasten des Kontos der Frau mehrere Bargeldbeträge in Höhe von über 2.700 Euro ab.

Wer kennt die hier abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0030158 entgegen. (DS)

