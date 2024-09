Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrechern

Erfurt (ots)

Am 10.04.2024 zwischen 01:30 Uhr und 03:30 Uhr gelangten zwei unbekannte Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Singerstraße in Erfurt. Anschließend brachen sie im Untergeschoss mehrere Kellerboxen auf und stahlen diverse Gegenstände im Wert von mindestens 230 Euro. Am 20.04.2024 brachen die beiden Täter, an gleicher Adresse, weitere Kellerboxen auf und machten Beute von mehr als 300 Euro. Wer erkennt die beiden abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0092824 entgegen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell