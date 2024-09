LPI-EF: 13-jährige Lotte Henning aus Erfurt vermisst

Erfurt (ots) - Am frühen Freitagmorgen verschaffte sich ein Einbrecher über eine geschlossene Balkontür Zugang zu einem Restaurant in der Altstadt. Hier steckte er sich zwei Kilo Rohschinken und eine Flasche Portwein ein. An einem anliegendem Wohn- und Geschäftshaus scheiterte der unbekannte Täter jedoch an einem Fensterrahmen sowie einer Kellertür. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und eine Ermittlung wegen ...

