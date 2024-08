Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach EC-Karten Missbrauch

Erfurt (ots)

Die Kriminalpolizei Erfurt fahndet öffentlich nach dem hier abgebildeten Mann. Dieser steht im Verdacht, am 03.10.2023 an einem Geldautomaten in Stotternheim unberechtigt mit einer fremden EC-Karte einen Geldbetrag in Höhe von 400 Euro abgehoben zu haben. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602, E-Mail: K3.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0264553/2023 entgegen. (DS)

