LPI-EF: Vermisste Jugendliche - Wer kann Hinweise geben?

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Brühlervorstadt in Erfurt ein. Mit Gewalt hatten die Täter zuvor einen Gullideckel aus seiner Vertiefung gehievt und diesen gegen die Fensterscheibe der Apotheke geworfen. Dadurch verursachten sie einen Schaden von über 1.000 Euro. Durch das Fenster gelangten sie nun in das Innere und fanden dort zwei leere Kassenschubladen im Wert von mehr als 8.000 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die ...

