LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebinnen

Sömmerda (ots) - In Sömmerda wurde in den vergangenen Tagen eine Wohnung das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten waren in diese eingebrochen und machten sich auf Beutezug. In einem Schrank wurden sie fündig und steckten sich 1.000 Euro Bargeld sowie Ringe im Wert von 300 Euro ein. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Montagvormittag erstattete der Besitzer Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des ...

