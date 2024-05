Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebin

Erfurt (ots)

Bereits am 03.11.2024 gegen 10:30 Uhr kam es in einer Bankfiliale in der Mainzer Straße in Erfurt zu einem Diebstahl. Eine unbekannte Täterin hatte einer 86-jährigen Frau unbemerkt die EC-Karte aus der Geldbörse gestohlen. Anschließend tätigte die Unbekannte mehrere Einkäufe und hob mehr als 1.000 Euro vom Konto der Seniorin ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Frau machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (0361/5743-24602) unter Nennung der Vorgangsnummer 0298589 entgegen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell