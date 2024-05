LPI-EF: Vermisstenfahndung des ID Nord vom 09.05.2024

Straußfurt (ots) - In der Ortslage Straußfurt wurden in der Nacht vom 08.05.2024 auf den 09.05.2024 diverse Graffiti gesprüht. Die Schmierereien wurden in der Ernst-Thälmann-Straße, Straße des Friedens, in der Bahnunterführung und an der Regelschule festgestellt. Sollte es Zeugen geben, welche verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ähnliches in der benannten Tatnacht festgestellt haben, melden Sie sich bitte zeitnah bei der PI Sömmerda. (LM) Rückfragen bitte an: ...

