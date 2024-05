LPI-EF: Vermisstenfahndung des Inspektionsdienstes Erfurt Nord vom 05.05.2024

Riethnordhausen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntag wurden Beamte der Polizei Sömmerda zu einer Unfallstelle bei Riethnordhausen gerufen. Eine 18 Jahre alte Fahrzeugführerin eines Pkw Audi konnte den Zusammenstoß mit einem Reh nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000,- EUR. Das Reh verendete an der Unfallstelle. (FR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: ...

mehr