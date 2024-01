LPI-EF: Fahrradfahrer wehrt sich

Erfurt (ots) - Eine Seniorin wurde gestern in Erfurt von einem Dieb getäuscht. Am frühen Abend war ein Mann an der Haustür der 82-Jährigen in der Altstadt aufgetaucht und gab sich als Heizungsmonteur aus. Aufgrund einer angeblichen Havarie bat er um Einlass. Während die Mieterin in der Küche das Wasser abstellen sollte, steckte der falsche Handwerker im Wohnzimmer zwei Portemonnaies mit Bargeld ein. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl nicht. Erst als ein Zeuge kurze ...

