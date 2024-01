LPI-EF: Jugendlicher vermisst

Landkreis Sömmerda (ots) - Einbrecher schlugen in der vergangenen Nacht in einem Einfamilienhaus in Kölleda zu. Zwischen 19:30 Uhr und 07:00 Uhr hatten die Täter ein Fenster des Hauses aufgebrochen und anschließend im Gebäude mehrere Schränke durchwühlt. Die Diebe erbeuteten auf ihrem Diebeszug verschiedene elektronische Geräte im Gesamtwert von 2.000 Euro. Am Haus entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die ...

