Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

Erfurt (ots)

Am 15.10.2022 gegen 22:40 Uhr kam es in der Straßenbahn der Linie 3 in Erfurt zu einer Körperverletzung und einer Sachbeschädigung. Zwischen den Haltestellen Baumerstraße und Universität attackierte ein unbekannter Mann einen 56-Jährigen. Dabei schlug er ihm zunächst in das Gesicht. Anschließend trat er nach seinem Opfer. Dabei traf er ihn auch mit dem Schuh im Gesicht. Darüber hinaus griff der Angreifer nach dem Mobiltelefon des 56-Jährigen und warf dieses zu Boden. Der 56-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem abgebildeten Täter machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0254561/22 entgegen. (SE)

