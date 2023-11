LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Angelika Schulrabe

Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag brachen unbekannte Täter in eine Apotheke im Erfurter Norden ein. Nachdem sie einen Sachschaden von über 1.000 Euro verursachten, erbeuteten sie Bargeld und Technik im Gesamtwert von knapp 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ER) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: ...

mehr