Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Dieben

Erfurt (ots)

Die Polizei fahndet öffentlich nach den zwei abgebildeten Tatverdächtigen. Diese stehen im Verdacht, am 25.03.2023 einer 74-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen zu haben. Vor einer Sparkassenfiliale auf einem Supermarktparkplatz in Linderbach war die Seniorin zunächst von einem der unbekannten Männer angesprochen worden. Dieser verwickelte sie in ein Gespräch. Währenddessen griff der andere unbekannte Mann in ihre Tasche und stahl ihre Geldbörse. Mit der darin enthaltenen Geldkarte hob der Dieb Bargeld ab und ging damit einkaufen. Der Seniorin entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 1.300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu den abgebildeten Tätern geben können. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/574324-602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0080090 entgegen. (SE)

