Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kind vermisst

Erfurt (ots)

Seit dem 05.10.2023, ca. 19:00 Uhr wird der 12-Jährige Idris Saado aus Erfurt vermisst. Dieser wurde zuletzt in Erfurt, am Edeka-Markt am Binderslebener Knie gesehen. Der Junge ist im Bereich der Brühlervorstadt wohnhaft, lebt mit seiner Familie jedoch noch nicht sehr lange in Erfurt, sodass er bislang wenige Kontaktpersonen hat und von einer geringen Ortskenntnis ausgegangen werden muss. Idris spricht Deutsch mit Akzent.

Der Junge wird wie folgt beschrieben: - südeuropäisches Erscheinungsbild - ca. 150 - 160cm groß - 60 - 70 Kilo - korpulente Figur - kurze (5-6 cm lange) Haare, Pony rot gefärbt, Haupthaar schwarz - olivfarbener Kapuzen-Pulli - blaue Stoffhose

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt unter der Telefonnummer: 0361/574324602 entgegen. (StSch)

