LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Sömmerda (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Eine 65jährige Fahrerin eines Pkw Skoda missachtete in Sömmerda die Vorfahrt des Busses, als sie vom Parkplatz beim Kaufland in die Mainzer Straße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die Dame als auch der 55jährige Busfahrer leicht verletzt. Im Linienbus waren 12 Insassen, die unverletzt blieben. ...

