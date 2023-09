Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei fahndet öffentlich nach dem abgebildeten Mann. Dieser steht im Verdacht, zwischen dem 18.03.2023 und 25.03.2023 in Erfurt in der Kleingartenanlage "Am Tannenwäldchen" in ein Gartenhaus eingebrochen und Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben. Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0079285 entgegen. (JN)

