Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

Erfurt (ots)

Im August 2022 wurden in Erfurt acht Personen Opfer durch sogenanntes Skimming. Unbekannte hatten in einer Bankfiliale einen Geldautomaten so manipuliert, dass die Magnetstreifen von deren Geldkarten ausgelesen und die PIN-Eingaben aufgezeichnet wurden. Mit den gewonnenen Daten stellten die Täter schließlich neue Geldkarten her. Zwischen dem 01.09.2022 und dem 28.12.2022 wurden von den Konten der Geschädigten so fast 12.000 Euro an Geldautomaten in Hamburg, Hannover, Bremen, Lübeck, Ratzeburg, Schwerin und Frankfurt abgehoben. In Hannover erfasste eine Überwachungskamera einen der Täter. Dieser ist etwa 45 bis 55 Jahre alt und hat eine markante Kurzhaarfrisur. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem grün karierten Hemd, einer weißen kurzen Hose sowie dunklen Halbschuhen bekleidet. Zudem trug er einen Mundschutz. Der Mann gehört mit hoher Wahrscheinlichkeit einer reisenden Täterbande an. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/574324-602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0219628/2022 entgegen. (JN)

