LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 37-Jährigen

Erfurt (ots) - Unbekannte richteten in Sömmerda bei einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft hohen Schaden an. Die Täter hebelten in der Nacht zu Sonntag mit Gewalt ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend stahlen sie mindestens 50 Mobiltelefone im Wert von knapp 35.000 Euro, sowie ein Firmentelefon und zwei Notebooks im Wert von etwa 700 Euro. Weiterhin hebelten sie diverse ...

