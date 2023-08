LPI-EF: Clara Kaiser aus Erfurt vermisst

Erfurt (ots) - Unbekannte beschädigten in Erfurt insgesamt zwölf geparkte Autos. Von Mittwoch auf Donnerstag zerkratzten die Täter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseiten der in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten Fahrzeuge. Es ist davon auszugehen, dass die Verursacher auf dem rechts befindlichen Bürgersteig der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Werner-Seelenbinder-Straßen liefen. Der entstandene ...

