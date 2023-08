Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

Die Kriminalpolizei fahndet öffentlich nach dem abgebildeten Mann. Dieser steht im Verdacht, am 03.08.2022 in Erfurt eine EC-Karte unterschlagen zu haben, welche eine 85-jährige Frau in einer Sparkassenfiliale vergessen hatte. Im Anschluss hob der Tatverdächtige mit der Karte und der zuvor ausgespähten PIN in Erfurt und Dransfeld (bei Göttingen) Geld ab. Außerdem tätigte er Einkäufe in Greußen, Sömmerda, Bleicherode, Leinefelde-Worbis und Sondershausen, als auch in Dransfeld, Uslar, Dassel, Holzminden und Hoexter. Der Seniorin entstand dadurch ein Schaden von fast 12.000,00 Euro. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/574324-602, E-Mail: K3.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0190536/2022 entgegen. (JN)

