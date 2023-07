Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pflastersteine beschmiert

Sömmerda (ots)

Am helllichten Tag beschmierten am Dienstag Unbekannte mehrere Pflastersteine in der Mainzer Straße von Sömmerda. Zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr hatten diese mit einem weißen Stift nicht nur Schriftzüge, sondern auch ein verfassungsfeindliches Symbol aufgebracht. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 192855 an die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0). (JN)

