LPI-EF: 38-Jährige vermisst

Erfurt (ots) - In Erfurt wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag ein Radfahrer verletzt. Gegen 10:30 Uhr fuhren ein 71-jähriger Fahrradfahrer und ein 59-jähriger Lkw-Fahrer auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Alach und Schaderode. Auf Höhe einer Brücke setzte der Lkw-Fahrer zum Überholen an. Als er diesen Vorgang fast abgeschlossen hatte, lenkte der Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach ...

mehr