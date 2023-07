Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Parfümdieb

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei fahndet öffentlich nach dem abgebildeten unbekannten Mann. Dieser steht im Verdacht, am 28.07.2022 in den Verkaufsräumen einer Drogerie in der Erfurter Innenstadt Parfüm im Wert von über 900 Euro gestohlen zu haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0187733/2022 entgegen. (DS)

