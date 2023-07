Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde am Sonntag ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Kurz nach 17:00 Uhr fuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer auf dem Gehweg die Kranichfelder Straße stadteinwärts. Dabei kollidierte er mit einem 34-jährigen VW-Fahrer, welcher über den Gehweg auf die Kranichfelder Straße auffahren wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Bein, so dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (DS)

