Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Brandstiftung im Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen um 01:15 Uhr kam es zu einer schweren Brandstiftung in der Konrad-Zuse-Straße 5 in Erfurt. In dortigem Mehrfamilienhaus setzte ein unbekannter Täter zwei im Treppenhaus in der dritten Etage deponierte Matratzen auf unbekannte Weise in Brand. Ein 21 Jahre alter Anwohner entdeckte die brennenden Matratzen und setzte den Notruf ab. Nur aufgrund der geschlossenen Rauch-/Bandschutztüren konnte Schlimmeres verhindert werden. Der 21-jährige Anwohner wurde durch Einatmen des Rauchgases leicht verletzt. Im Treppenhaus entstand über 5 Etagen durch die Verrußung und die Hitzeentwicklung Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet.(FH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell