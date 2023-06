Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Rohbau

Sömmerda (ots)

Bei einem Diebstahl aus einem Rohbau in Sömmerda erbeuteten Diebe hochwertige Elektrowerkzeuge. Die Täter drangen im Tatzeitraum von Mittwoch auf Donnerstag ohne Schaden zu verursachen in ein Lager ein. Dort stahlen sie einen Akkuschrauber, eine Bohrmasche und eine Flex samt Zubehör im Wert von 3.000 Euro. Wie die Täter in das Lager gelangen konnten, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (DS)

