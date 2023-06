Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher im Büro

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag schlugen Einbrecher in einem Büro in der Andreasvorstadt zu. Nachdem die Täter einen Zaun überstiegen hatten, gelangten sie über ein gekipptes Toilettenfenster in das Gebäude. Dort brachen sie eine Tür auf und stahlen u. a. ein Handy, einen Laptop sowie zwei Geldkassetten mit Bargeld. Der Wert der Beute wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Kriminalpolizisten kamen am Tatort zum Einsatz und ermitteln nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

