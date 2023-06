Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer leicht verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Günstedt im Landkreis Sömmerda wurde heute Morgen ein Radfahrer leicht verletzt. Kurz nach 06:00 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Velo auf der Kreisstraße in Richtung Griefstedt. Als ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer den jungen Mann überholen wollte, streifte er ihn mit seinem rechten Außenspiegel und verletzte ihn dabei leicht an der Hand. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht nötig. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell