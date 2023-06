LPI-EF: Vermisstes Kind aufgefunden

Sömmerda (ots) - Die Polizei warnt vor einem möglichen Betrüger in Sömmerda. Am Dienstag wurden im Bereich der Straße der Einheit gleich zwei ältere Männer von einem Unbekannten angesprochen. Dabei bot er den Senioren eine Uhr und eine Jacke für 1.000 Euro zum Kauf an. In einem Fall erzählte der Mann eine rührselige Geschichte und forderte Geld für die Heimfahrt. Die Polizei geht davon aus, dass die angebotenen Gegenstände nicht von hohem Wert sind und die ...

mehr