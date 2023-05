LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind

Erfurt (ots) - Der am gestrigen Tag vermisste 46-jährige Erfurter konnte im Zuge von Fahndungsmaßnahmen der Polizei festgestellt und medizinischen Rettungskräften übergeben werden. Die Erfurter Polizei bedankt sich für die Beteiligung an den Fahndungsmaßnahmen. (StSch) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 7443 0 E-Mail: ...

