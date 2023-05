LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach sexueller Belästigung

Erfurt (ots) - Am Dienstagnachmittag musste ein Gartenbesitzer in Erfurt feststellen, dass Diebe auf seinem Grundstück in der Straße Im Kranich ihr Unwesen getrieben hatten. Mit Gewalt hatten diese ein Fenster des Gartenhauses eingedrückt. Anschließend hatten sie aus der Datsche u. a. einen Holzkohlegrill und Zangen im Wert von 150 Euro gestohlen. Durch den Einbruch entstand dem Eigentümer an seinem Gartenhaus ein Sachschaden von 100 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: ...

