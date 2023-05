Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baustellendiebe

Erfurt (ots)

Am Wochenende trieben Diebe ihr Unwesen auf einer Baustelle in Erfurt. Am Montagmorgen stellten Arbeiter an einem im Bau befindlichen Wohn- und Geschäftshaus am Europaplatz mehrere aufgebrochene Türen fest. Diebe waren zunächst über einen Zaun gestiegen und hatten anschließend mit Gewalt mehrere Räume betreten. Die Täter erbeuteten aus Lagerräumen mehrerer Firmen Werkzeuge und Baumaterial im Wert von etwa 3.600 Euro. Die Geschädigten erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung und besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

