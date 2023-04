Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Graffitischmiererei gesucht

Erfurt (ots)

Am helllichten Tag besprühten Unbekannte ein Haltestellenhäuschen in Erfurt. Gegen 16:40 Uhr war ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe am Montag auf die vier dunkel gekleideten Männer aufmerksam geworden. Sie besprühten in der Carl-Zeiß-Straße an der Haltestelle Drosselberg ein Wartehäuschen mit pinker Farbe. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Es werden in diesem Zusammenhang Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und weitere Angaben zu den Tätern machen können. Diese wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0105111 an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0). (JN)

