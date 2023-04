LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein betrunkener Fahrradfahrer meldete sich am Freitag selbst bei der Polizei. Der 32-Jährige war in Weißensee mit seinem Fahrrad in ein Schlammloch gestützt. Da er sich dabei verletzte, wählte er den Notruf. Polizeibeamte stellten bei dem Bruchpiloten fast 2,6 Promille in der Atemluft fest. Im Krankenhaus wurde nicht nur seine Verletzung versorgt, sondern auch eine Blutentnahme veranlasst. Der Mann hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu ...

mehr