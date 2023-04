Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streitigkeit beim Osterfeuer eskaliert

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Streitigkeit beim Osterfeuer in Elxleben eskalierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Eine 18-Jährige geriet mit einem ebenfalls 18-Jährigen aneinander und beleidigte ihn fortwährend. Anschließend kippte sie ihr Getränk ins Gesicht des jungen Mannes. Dieser schlug der Frau daraufhin eine Weinflasche an den Kopf und verletzte sie dabei leicht. Der 19-jährige Lebensgefährte eilte der Verletzten zur Hilfe und schlug dem 18-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf. Die junge Frau musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Alle Beteiligten müssen sich nun strafrechtlich wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. (DS)

