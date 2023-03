LPI-EF: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Erfurt (ots) - Gestern Vormittag wurden in der Friedrich-Schiller-Schule in Erfurt mehrere Graffiti auf einer Schultoilette festgestellt. Unbekannte brachten an den Kabinentüren schwarz-, orange- sowie magentafarbene Schriftzüge an. Ein 13-jähriger Schüler wurde durch eine Mitarbeiterin beim Anbringen einer der Schmierereien erwischt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (SO) Rückfragen bitte an: ...

