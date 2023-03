Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 03.11.2022 schlugen unbekannte Täter in Rastenberg im Landkreis Sömmerda die Seitenscheibe eines Autos ein. Sie stahlen eine Handtasche samt Portemonnaie und EC-Karte. Wenige Minuten später hob der hier abgebildete unbekannte Mann an einem Geldautomaten in Kölleda Bargeld in Höhe von 1.000 Euro von dem Konto der 63-jährigen Geschädigten ab. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/574324-602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0270766/2022 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell